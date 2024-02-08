Возвращение Довбика, мощь Челси и финальные разборки на КАН. Главные новости за 7 февраля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 7 февраля

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 7 февраля.

Довбик снова в строю

Артём Довбик восстановился после травмы мениска. В среду украинский форвард был замечен на тренировке «Жироны». Таким образом Довбик должен быть готов к одному из главных матчей сезона против «Реала», который состоится в ближайшую субботу.

Челси удивляет

После двух провальных матчей в АПЛ с 8 пропущенными мячами «Челси» неожиданно мощно разобрался с «Астон Виллой» (1:3) в Кубке Англии. Михаил Мудрик всю игру провёл на лаве запасных. Что касается жребия, то в 1/8 «синих» ждёт «Лидс».

Ивуарийцы в финале

Единственный гол Себастьяна Аллера позволил Кот-д’Ивуару отпраздновать минимальную победу над ДР Конго (1:0) в полуфинале Кубка Африки. Для ивуарийцев это 4-й выход в финал КАН в истории, половину из которых они выиграли (1992, 2015).

Нигерия в погоне за титулом

Вторым финалистом КАН стала команда Нигерии. «Суперорлы» в драматичной серии пенальти одолели сборную ЮАР (1:1, пен. 4:2). Отметим, что Нигерия и Кот-д’Ивуар уже встречались на турнире в групповом этапе, где сильнее оказалась нигерийцы (1:0).

Катар попробует защитить титул

Также подходит к концу и розыгрыш Кубка Азии. Вторым финалистом турнира стал Катар, обыгравший в 1/2 страну-террорист Иран (3:2). В субботу пройдёт решающий поединок Кубка Азии, где катарцы попробуют защитить свой титул в битве против Иордании.

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