Футбол
УЕФА не собирается запрещать Израилю играть в футбол
Генеральный секретарь УЕФА отвечал на вопросы журналистов
EPA
Израильская ассоциация футбола призвала ФИФА "отделять политику от спорта", и позволить им продолжить попытку квалифицироваться к чемпионату Европы.
Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис заявил, что администрация не намеревалась запретить Израилю играть в футбол по просьбе футбольных ассоциаций Ближнего Востока.
Отвечая на вопрос о запрете россии, Теодоридис сказал:
"Это две совершенно разные ситуации. россия была исключена из УЕФА и ФИФА из-за полномасштабного вторжения в Украину".
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