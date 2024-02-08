Заявление против Суперлиги подписали все страны ЕС, кроме Испании

Франция заручилась поддержкой ЕС для совместного заявления стран-членов

Все страны Европейского союза, кроме Испании, выступают против проекта Суперлиги.

Об этом сообщает Politico.

Франция заручилась поддержкой ЕС для совместного заявления стран-членов. Это заявление должно обеспечить «связь между ежегодными выступлениями во внутренних соревнованиях и всеми европейскими турнирами».

Правительство президента Франции Эммануэля Макрона призывает Европейскую комиссию разработать законопроект, который укрепит эту связь.

< Заявление подписали все страны Европейского союза, за исключением Испании.

Сообщалось. что Суперлига может подать иск против УЕФА на 3,5 млрд евро.

champion.com.ua