«Айлендерс» выиграли у «Тампы». Кучеров забросил одну шайбу

9 февраля. «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 6:2. Фото USA Today Sports

«Айлендерс» обыграли «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 18 из 20 бросков по своим воротам.

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров — 87 (33+54) очков.

«Айлендерс» набрали 56 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 7-й строчке 59 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 6:2 (3:1, 3:1, 0:0)

Голы: Добсон — 8 (Пажо), 4:07 — 1:0. Кучеров — 33 (Раддиш), 6:42 — 1:1. Барзал — 15 (Хорват), 14:07 — 2:1. Палмиери — 14 (Райлли, Нельсон), 18:35 — 3:1. Хагель — 18 (бол., Чирелли, Хедман), 21:14 — 3:2. Пулок — 3 (бол., Энгвалль), 27:10 — 4:2. Хорват — 21 (Барзал, Пелек), 28:18 — 5:2. Сизикас — 6, 35:22 — 6:2.

Вратари: Сорокин — Йоханссон (52:57 — 53:34).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 24 (14+7+3) — 18 (3+7+8).

Наши: Романов (13.34/1/+1) — Кучеров (20.06/3/-1).

9 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17 255 зрителей.

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