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Футбол

Болельщик Челси получил трёхлетнюю дисквалификацию за атаку на голкипера Ньюкасла

Справедливое наказание

Sports illustrated

    • Фанат "Челси", напавший на вратаря "Ньюкасла" Мартина Дубравку, был оштрафован на 807 фунтов стерлингов и получил трехлетнюю дисквалификацию на посещение футбольных матчей.

    Данный инцидент произошел в четвертьфинале Кубка английской Лиги 19 декабря.

    25-летний Джордан Чидли, вырвавшись из объятий стюарда, выбежал на игровое поле и грудью толкнул голкипера "сорок".

    По информации от BBC, в четверг Чидли предстал перед Магистратским судом Вестминстера. Болельщик признал свою вину, но отметил, что совершил этот поступок "в состоянии эйфории".

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