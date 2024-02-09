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«Чикаго» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

«Чикаго» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ 10 февраля

Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»). Фото USA Today Sports

«Чикаго» встретится с «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 10 февраля. Игра состоится на крытой спортивной арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, штат Иллинойс (США) и начнется в 04.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Чикаго» — «Рейнджерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Блэкхокс» набрали 30 очков и занимают 16-е место в Западной конференции. «Нью-Йорк» с 67 баллами располагается на 3-й строчке «Востока».

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