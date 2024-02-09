Де Йонг летом может покинуть Барселону

Де Йонг может сменить клуб

<img title="Где Йонг летом может покинуть Барселону" src="/wp-content/uploads/2024/02/bfc6209c86aeb3a93bacf701cf35a903.jpg" alt="Де Йонг летом может оставить

Фото — Getty Images

Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг разочарован состоянием дел в клубе и задумывается над тем, чтобы покинуть команду.

Об этом сообщает sport.es.</

По информации источника, если нидерландский игрок уйдет из Барселоны, то только в клуб, который играет в Лиге чемпионов.

Действующий контракт 26-летнего полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне, Фрэнки де Йонг сыграл за Барселогу 22 матча и забил один гол.

Напомним, Барселона готова продать Араухо за 100 млн евро.

champion.com.ua