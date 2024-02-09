Дикая ошибка не сломала русского вратаря. Кочетков вернулся и выиграл матч

«Каролина» обыграла «Колорадо», Кочетков отразил 16 бросков

Петр Кочетков (справа) и Дмитрий Орлов после победы «Каролины» над «Колорадо». Фото USA Today Sports Голкипер «Каролины» Петр Кочетков пропустил шайбу из средней зоны.

«Каролина» — «Колорадо» — 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)

Голы: Нечас — 14 (Шей, Стаал), 1:52 — 1:0. Нечас — 15 (Бернс, Терявяйнен), 6:25 — 2:0. Нечас — 16 (Терявяйнен, Слэвин), 16:51 — 3:0. Паризе — 1 (О`Коннор, Жирар), 19:33 — 3:1. Жирар — 3 (Кольяно), 19:38 — 3:2. Бантинг — 11 (бол., Терявяйнен, Бернс), 32:06 — 4:2. Джарвис — 16 (п.в.), 59:06 — 5:2.

Вратари: Кочетков (Раанта, 20:00, Кочетков, 40:00) — Георгиев (56:21 — 59:06).

Штраф: 34 — 12.

Броски: 27 (5+10+12) — 27 (8+9+10).

Наши: Орлов (17.45/0/-1) — -.

9 февраля. Роли. PNC Arena. 18 720 зрителей.

Петр Кочетков осваивается в роли основного голкипера «Каролины». После того, как Фредерик Андерсен выбыл на неопределенный срок из-за проблем со свертываемостью крови, 24-летний россиянин получил дополнительную нагрузку. На травматичного Антти Раанту надежды мало. Кажется, в этом убедились и тренеры «Харрикейнз». И хотя финн провел лишь на один матч меньше, важные игры Род Бриндамор доверяет именно Кочеткову. Который к тому же пропустил почти месяц из-за сотрясения мозга. После паузы «Каролина» получила в соперники лидеров дивизионов. «Харрикейнз» уступили «Ванкуверу» в одну шайбу, зато реабилитировались с «Колорадо».

Первый период матча в Роли изобиловал яркими моментами. Лидер «Ураганов» Мартин Нечас оформил натуральный хет-трик меньше чем за 17 минут. Для голкипера «Эвеланш» Александра Георгиева игра началась с трех пропущенных голов с четырех бросков. Кошмарная статистика для любого вратаря. Главный тренер «Лавин» Джаред Беднар отказался менять россиянина и дал ему шанс на исправление. Партнеры еще до перерыва осознали, что матч летит в кювет, и сократили отставание до минимума. И если недавний новичок «Эвс» Зак Паризе забил первый гол за клуб после лихой контратаки, то гол Самуэля Жирара получился курьезным.

Кочетков не среагировал на безобидный наброс защитника из центральной зоны. Никто не ожидал, что шайба так коварно залетит под перекладину. Бриндамор не простил ошибку голкипера. На второй период «Каролину» вывел Раанта. «Харрикейнз» упрочили перевес, когда Майкл Бантинг реализовал большинство. Финн за 20 минут сделал несколько классных сейвов и не пропустил. После коварного броска Нэйтана Маккиннона Раанту подстраховала перекладина. Однако на третий период Кочетков вернулся в ворота. Причем экстренно. Раанта подтвердил статус одного из самых травматичных голкиперов лиги и получил повреждение нижней части тела. Отдохнувший Петр за третий период отразил 10 бросков и оставил ворота на замке.

— Я отдаю Петру должное, потому что очевидно, что он не был доволен тем, что произошло. Никто не подозревал, что Кочеткову придется вернуться в игру, но он это сделал. И сыграл великолепно. Так что это должно придать ему уверенности в себе, — похвалил россиянина после победного матча Бриндамор.

Петр в матче с «Колорадо» показал, что с нервами и самообладанием у него полный порядок. Возможно, тренер даже поторопился с заменой, но ход мыслей Бриндамора тоже можно понять. Кочетков пропустил две шайбы за пять секунд, причем вторую — с середины площадки. Как бы то ни было, решение оказалось верным. Отдохнувший голкипер подменил получившего травму коллегу и блистательно доиграл матч, словно и не было досадного ляпа в концовке первого периода. «Каролина» подбирается к тройке лидеров «Востока» и все больше напоминает команду, которая готова пошуметь в плей-офф. Еще пару месяцев назад состояние «Харрикейнз» откровенно пугало.

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