Футбол
Динамо забило пять голов Лиепаи в контрольном матче
Динамо забило пять голов Лиепаи в контрольном матче
Динамо переиграло Лиепаю в контрольном матче.
Игра завершилась со счетом 5:2.
<p Общественный матч
08 февраля
Динамо (Киев) –ndash; Лиепая (Латвия) 5:2
Голы: 1:0 — 8 Царенко, 1:1 — 18 Каирмани, 2:1 — 22 Дячук, 3:1 — 34 Супряга, 3:2 — 44 Силагадзе, 4:2 — 48 Караваев, 5:2 — 66 Ванат
Динамо: Нещерет (Моргун, 63), Беловар (Попов, 55), Сирота (Михавко) , 63), Дячук (Малиш, 63), Дубинчак (Овчаренко, 63), Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Бражко, 63), Караваев (Кабаев, 63), Бенито (Волошин, 63), Царенко (Бу 46), Супряга (Ванат, 63).
Лиепая: Рассул Ба, Фалл, Каирмани, Силагадзе, Куця, Шейк Диуф, Лассана Файе, Улдрикис, Пацация, Чернозуб, Лазаревс.
Раньше нападающий Динамо заинтересовал Наполи.