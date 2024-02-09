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Динамо забило пять голов Лиепаи в контрольном матче

Динамо забило пять голов Лиепаи в контрольном матче

Динамо переиграло Лиепаю в контрольном матче.

Игра завершилась со счетом 5:2.

<p Общественный матч

08 февраля

Динамо (Киев) –ndash; Лиепая (Латвия) 5:2

Голы: 1:0 — 8 Царенко, 1:1 — 18 Каирмани, 2:1 — 22 Дячук, 3:1 — 34 Супряга, 3:2 — 44 Силагадзе, 4:2 — 48 Караваев, 5:2 — 66 Ванат

Динамо: Нещерет (Моргун, 63), Беловар (Попов, 55), Сирота (Михавко) , 63), Дячук (Малиш, 63), Дубинчак (Овчаренко, 63), Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Бражко, 63), Караваев (Кабаев, 63), Бенито (Волошин, 63), Царенко (Бу 46), Супряга (Ванат, 63).

Лиепая: Рассул Ба, Фалл, Каирмани, Силагадзе, Куця, Шейк Диуф, Лассана Файе, Улдрикис, Пацация, Чернозуб, Лазаревс.

Раньше нападающий Динамо заинтересовал Наполи.

champion.com.ua

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