Довбик может перейти в Реал

Украинский форвард летом может сменить клуб
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Президент мадридского Реала Флорентино Перес будет внимательно наблюдать за украинским нападающим Артемом Довбиком во время субботнего матча против Жироны.
Об этом сообщает Realmadridexclusivo.
В королевском клубе считают, что 26-летний футболист может быть потенциальным трансфером для «сливочных» в летнее межсезонье. Кроме Довбика на радары Реала попали защитник Мигель Гутьеррес и вингер Савио.
В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 21 матч, отличившись 14 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
Напомним , Довбик попал в заявку Жироны на матч с Реалом.