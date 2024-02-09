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Футбол

Довбик может перейти в Реал

Украинский форвард летом может сменить клуб


Фото — Getty Images

Президент мадридского Реала Флорентино Перес будет внимательно наблюдать за украинским нападающим Артемом Довбиком во время субботнего матча против Жироны.

Об этом сообщает Realmadridexclusivo.

В королевском клубе считают, что 26-летний футболист может быть потенциальным трансфером для «сливочных» в летнее межсезонье. Кроме Довбика на радары Реала попали защитник Мигель Гутьеррес и вингер Савио.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 21 матч, отличившись 14 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Напомним , Довбик попал в заявку Жироны на матч с Реалом.

champion.com.ua

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