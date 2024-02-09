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Футбол

Фанаты ПСЖ обеспокоены будущим клуба после объявления президента

Пари Сен-Жермен покидает Парк де Пренс

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

    • Сегодня, 8 февраля, "Пари Сен-Жермен" сообщил, что покинет "Парк де Пренс" в ближайшие месяцы.

    Фанаты "ПСЖ" волнуются за будущее любимого клуба после того, как президент Нассер Аль-Хелаифи объявил о намерении покинуть стадион "Парк де Пренс".

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    • Как сообщает GFFN, мэр Парижа Анн Идальго подтвердила во французской газете Ouest France, что культовый стадион не продается:

    "Повторюсь: мы готовы помогать совершенствовать "Парк де Пренс". Я еще раз всем повторю: стадион не продается".

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