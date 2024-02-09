Голы Овечкина не спасают «Вашингтон». Кризис команды продолжается

Александр Овечкин забросил 833-ю шайбу в НХЛ

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports «Кэпиталз» потерпели шестое поражение подряд. Сегодня — от «Флориды».

«Флорида» — «Вашингтон» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы: Овечкин — 11 (бол., Сандин, Макмайкл), 16:38 — 0:1. Ткачак — 17 (Форслинг), 24:29 — 1:1. Манта — 16 (Сгарбосса, Протас), 34:03 — 1:2. Райнхарт — 38 (бол., Ткачак, Верхэге), 37:32 — 2:2. Ломберг — 3 (Куликов), 54:28 — 3:2. Луостаринен — 9 (п.в., Ткачак), 59:06 — 4:2.

Нереализованный буллит: Маленстин (Вашингтон), 8:31.

Вратари: Бобровский — Кемпер (58:37 — 59:06).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 41 (13+12+16) — 23 (13+4+6).

Наши: Куликов (14.33/2/+1) — Овечкин (19.30/3/-2).

9 февраля. Санрайз. FLA Live Arena. 17 645 зрителей.

Календарь «Вашингтона» после возобновления чемпионата подарком не назовешь. После поражения от конкурента за плей-офф — «Монреаля» — команду Спенсера Карбери ждал экзамен лидером Атлантического дивизиона. Кризис «Кэпиталз» затянулся. «Столичные» шли без побед пять матчей подряд, чем осложняли борьбу за попадание в кубковую восьмерку. «Вашингтон» до последнего цеплялся за игру с «Флоридой», но запаса прочности на три периода не хватило.

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Как никогда вовремя разошелся Александр Овечкин. Отдых в Дубае явно помог перезагрузиться и восстановить силы перед концовкой регулярки. Второй матч россиянин выглядит очень заряженным, а главное — пошли голы. Впервые в сезоне форвард забил в трех играх подряд. Пробить хорошо знакомого Сергея Бобровского помог фирменный бросок в касание из офиса. Вратарь, как мог, держал «Флориду» в игре в первом периоде. Даже отразил буллит Бека Маленстина. Не справился Бобровский только с коварным броском Овечкина, который со второй попытки реализовал большинство. До рекорда Уэйна Гретцки — 61 шайба.

Со второго периода «Флорида» преобразилась. Главный тренер Пол Морис подобрал правильные слова в раздевалке и разбудил команду. «Пантерз» повысили темп, перевели шайбу в чужую зону и быстро отыгрались. От второго пропущенного гола «Вашингтон» уберегла бдительность тренерского штаба. «Кэпиталз» сделали верный запрос на положение вне игры, когда забил Эван Родригез. Еще несколько раз «Вашингтон» спас каркас ворот — «Флорида» атаковала опаснее, и оборона гостей не справлялась с таким напором.

Бобровский во втором периоде откровенно заскучал и только наблюдал, как на другом конце площадки партнеры издеваются над Дарси Кемпером. «Пантерз» доверились простой тактике: шайбу доводили до ворот почти из любой позиции. Хозяева превосходили «Вашингтон» в скорости, забирали подборы и начинали новые атаки. Но однажды «Флорида» увлеклась и упустила Энтони Манту, который хитро подставил клюшку под прострел Майкла Сгарбоссы.

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Гол «Кэпиталз» совершенно не вытекал из логики игры, но не сбил настрой «Пантерз». Подсобил хозяевам в концовке периода Том Уилсон. Вашингтонский задира в безобидной ситуации врезал локтем в лицо Кевину Стенлунду, но получил досрочное освобождение из штраф-бокса, когда забил Сэм Райнхарт.

Кемпер продолжил выручать «Кэпиталз» в третьем периоде. «Флорида» не останавливалась и нагружала оборону «Вашингтона» позиционными атаками. Без подвигов голкипера положение гостей стало бы еще печальнее. Моментами «Кэпиталз» выглядели растерянными, словно не понимали, как сдержать юрких форвардов «Пантерз». Очередная затяжная атака, когда «Флорида» закрыла в зоне звено Овечкина, привела к голу Райана Ломберга. Через несколько смен Ткачак мог оформить дубль, но прорвавшегося к воротам американца остановил Кемпер.

Спастись в концовке «Столичные» не успели. Не помогли ни большинство, ни замена вратаря на шестого полевого игрока, с которой тренеры явно затянули. Навязать равный хоккей гостям удалось только в первом периоде. «Флорида» включилась со второго отрезка и заслуженно победила в основное время. Тягаться с такими соперниками нынешний «Вашингтон» не в состоянии.

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