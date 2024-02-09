Жена Довбика: Артем мечтает играть за легендарный клуб

Юлия Довбык прокомментировала будущее Артема Довбика

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Украинский нападающий Жироны Артем Довбик мечтает играть за большие, легендарные клубы.

Об этом рассказала жена футболиста Юлия Довбык.

«Еще рано о чем-то говорить. Да, конечно, это все очень активно обсуждается. Пресса из всех утюгов говорит, кто куда перейдет, но им надо о чем-то говорить. Это их работа.

Но на самом деле, если мы говорим в семье, то нет таких разговоров… Надо сначала понять, как закончится сезон, действительно ли удастся выдержать это давление, которое уже сейчас есть, очень и очень, потому что когда ты проигрываешь, ты понимаешь Что надо терпеть, дожить до конца сезона, и дальше будет предметнее. , как витрина магазина, и они все сейчас на этой витрине. Просто горячие пирожки, киевская лепешка. Самые популярные пирожки в Жироне. Но рано об этом говорить.

Конечно, мы с ним смеемся дома. Но действительно очень сложно. У Артема есть мечта сыграть за большой, легендарный клуб. Условно говоря, Милан, Реал Мадрид, Манчестер Сити. Такого масштаба клубы. Он говорит: «если туда, то можно и до конца карьеры», – . сказала Юлия Довбик.