Футбол
Жена Довбика: Артем мечтает играть за легендарный клуб
Юлия Довбык прокомментировала будущее Артема Довбика
Фото — Getty Images
Украинский нападающий Жироны Артем Довбик мечтает играть за большие, легендарные клубы.
Об этом рассказала жена футболиста Юлия Довбык.
«Еще рано о чем-то говорить. Да, конечно, это все очень активно обсуждается. Пресса из всех утюгов говорит, кто куда перейдет, но им надо о чем-то говорить. Это их работа.
Но на самом деле, если мы говорим в семье, то нет таких разговоров… Надо сначала понять, как закончится сезон, действительно ли удастся выдержать это давление, которое уже сейчас есть, очень и очень, потому что когда ты проигрываешь, ты понимаешь Что надо терпеть, дожить до конца сезона, и дальше будет предметнее. , как витрина магазина, и они все сейчас на этой витрине. Просто горячие пирожки, киевская лепешка. Самые популярные пирожки в Жироне. Но рано об этом говорить.
Конечно, мы с ним смеемся дома. Но действительно очень сложно. У Артема есть мечта сыграть за большой, легендарный клуб. Условно говоря, Милан, Реал Мадрид, Манчестер Сити. Такого масштаба клубы. Он говорит: «если туда, то можно и до конца карьеры», – . сказала Юлия Довбик.
<iframe width="100%" height="355" src="https://www.youtube.com/embed/BPQTsR6QIEE" title="🇺🇦 👑 Довбик и Цыганков – как украинцы творят сенсацию в мировом футболе |«ЖИРОНА» frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" тренер Жироны оценил готовность Довбика к матчу с Реалом.