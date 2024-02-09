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Как не успеет восстановиться до матча с Жироной

<img title="Наче не успеет восстановиться до матча с Жироной" src="/wp-content/uploads/2024/02/b9241232aacdb4b375b4fb3d3a5731c6.jpg" alt="Наче не успеет восстановиться<

Центральный защитник Реала Начо пропустил тренировку команды в преддверии матча с Жироной.

Об этом сообщает Relevo.

34-летний испанец не успел восстановиться от повреждения. и пропустит игру.

В общей группе занимались Антонио Рюдигер и Винисиус Жуниор, которые пропускали дерби из Атлетико Мадрид (1:1).

Немец выйдет в центре защиты вместе с опорным хавбеком Орельеном Чуамени.

champion.com.ua

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