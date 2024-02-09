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Кучеров оторвался от Маккиннона на два очка в гонке бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров упрочил лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2023/24.

В ночь с 8 на 9 февраля россиянин забросил одну шайбу в матче против «Айлендерс» (2:6). Теперь у него 87 (33+54) очков в 51 матче.

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, занимающий второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ нынешнего сезона, не отметился результативными действиями в игре против «Каролины» (2:5). Канадец отстает от Кучерова на 2 очка — у него 85 (32+53) очков в 52 матчах.

Третье место в списке лучших бомбардиров сезона-2023/24 в НХЛ занимает нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, у которого 75 (33+42) очков в 51 матче.

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