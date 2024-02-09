Закарпатский клуб усиливается перспективной молодежью

<img title="Минай подписал еще двух новичков" src="/wp-content/uploads/2024/02/67b44e121331d3facae2af8e8a855671.png" alt="Минай подписал еще двоих

Минай подписал контракты с защитником Сергеем Корнийчуком и полузащитником Иваном Матюшенко.

Об этом сообщает пресс-служба закарпатского клуба.

Детали соглашений не разглашаются.

Предыдущим клубом 19-летнего Корнийчука был запорожский Металлург. Сергей имеет опыт выступлений в Первой и Второй лигах Украины. Корнийчук принимал участие во всех контрольных матчах Прохожу этой зимой.

20-летний Матюшенко является бывшим игроком Александрии, также выступал за Диназ и юношеские команды Днепра-1. Он уже забивал за «Минай» в контрольном матче против Хуста.

В преддверии Минай подписи Василия Вашкебу и Павла Тищука.

champion.com.ua