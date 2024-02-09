Игрок стал свободным агентом

<img title="Пластун покинул Лудогорец" src="/wp-content/uploads/2024/02/7798dc03952547823f95635a84f2e396.jpg" alt="Пластун покинул Лудогорец >

Лудогорец и украинский защитник Игорь Пластун расторгли контракт по обоюдному согласию.

Об этом сообщает пресс-служба болгарского клуба.

Украинский защитник может перейти в другой клуб на правах свободного агента.

Напомним, что в целом защитник выступал за Лудогорец в течение четырех лет, с 2016-го по 2018-й и с 2021-го по 2023-й. За это время Пластун четырежды стал чемпионом Болгарии, дважды завоевал Суперкубок и один — Кубок страны. По итогам сезона-2021/2022 он был признан лучшим игроком чемпионата Болгарии.

Ранее сообщалось об интересе ЦСКА к Пластуну.

champion.com.ua