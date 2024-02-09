Почеттино — о Фернандесе и Галлахере: Я очень доволен их игрой

Главный тренер Челси высказался о двух игроках команды

Фото: chelseafc.com

Тренер "Челси" Маурисио Почеттино доволен игрой Энцо Фернандеса и Конора Галлахера.

"Я счастлив иметь в команде Энцо и Конора. Они заслуживают того, чтобы чувствовать себя счастливыми в "Челси" и наслаждаться игрой в футбол".

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"Эти двое так много работают над собой. Я очень доволен их игрой", — добавил Почеттино.

Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 12 февраля. Они будут играть против "Кристал Пэлэс". Начало — в 22:00.

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