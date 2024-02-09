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Футбол

Почеттино — о Фернандесе и Галлахере: Я очень доволен их игрой

Главный тренер Челси высказался о двух игроках команды

Фото: chelseafc.com

    • Тренер "Челси" Маурисио Почеттино доволен игрой Энцо Фернандеса и Конора Галлахера.

    "Я счастлив иметь в команде Энцо и Конора. Они заслуживают того, чтобы чувствовать себя счастливыми в "Челси" и наслаждаться игрой в футбол".

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    "Эти двое так много работают над собой. Я очень доволен их игрой", — добавил Почеттино.

    Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 12 февраля. Они будут играть против "Кристал Пэлэс". Начало — в 22:00.

    www.ua-football.com

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