Футбол
Почеттино — о Фернандесе и Галлахере: Я очень доволен их игрой
Главный тренер Челси высказался о двух игроках команды
Фото: chelseafc.com
Тренер "Челси" Маурисио Почеттино доволен игрой Энцо Фернандеса и Конора Галлахера.
"Я счастлив иметь в команде Энцо и Конора. Они заслуживают того, чтобы чувствовать себя счастливыми в "Челси" и наслаждаться игрой в футбол".
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"Эти двое так много работают над собой. Я очень доволен их игрой", — добавил Почеттино.
Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 12 февраля. Они будут играть против "Кристал Пэлэс". Начало — в 22:00.