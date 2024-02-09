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Футбол

Постекоглу — о голубой карточке: Большинство пытаются ускорить свою игру, а мы идем другим путем

Анге высказал свое мнение

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о голубой карточке.

    "Мне трудно понять, почему внезапно возникла такая срочная потребность внедрять что-то новое. Большинство других видов спорта пытаются ускорить игру, а я не знаю, почему мы пытаемся пойти другим путем".

    Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил внедрение новой карточки в футболе.

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