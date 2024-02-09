Постекоглу — о голубой карточке: Большинство пытаются ускорить свою игру, а мы идем другим путем

Getty Images / Global Images Ukraine

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о голубой карточке.

"Мне трудно понять, почему внезапно возникла такая срочная потребность внедрять что-то новое. Большинство других видов спорта пытаются ускорить игру, а я не знаю, почему мы пытаемся пойти другим путем".