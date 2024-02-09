Футбол
Постекоглу — о голубой карточке: Большинство пытаются ускорить свою игру, а мы идем другим путем
Анге высказал свое мнение
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Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о голубой карточке.
"Мне трудно понять, почему внезапно возникла такая срочная потребность внедрять что-то новое. Большинство других видов спорта пытаются ускорить игру, а я не знаю, почему мы пытаемся пойти другим путем".
Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил внедрение новой карточки в футболе.
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