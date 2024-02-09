Футбол
Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2023 году
Португалець заробив 275 млн доларів у 2023-му
Футболист Аль-Насра Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2023-м.
Об этом сообщает Sportico.
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Португалец заработал 275 млн долларов в 2023-м.
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В топ-3 испанский гольфист Джон Рам (203 млн) и футболист Интера из Майами Лионель Месси (130 млн).
Пятерку замкнули баскетболист Лейкерс Леброн Джеймс (125,7 млн) и футболист ПСЖ Килиан Мбаппе (125 млн).