Сергачеву сделана операция по поводу травмы ноги

Михаил Сергачев. Фото USA Today Sports

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев перенес операцию по поводу травмы ноги, сообщила пресс-служба клуба.

25-летнему россиянину проведена процедура по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Точные сроки восстановления на данный момент неизвестны.

Во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» россиянин неудачно упал после столкновения с Алексисом Лафренье и повредил левую ногу. Его увезли со льда на носилках.

Сергачев только вернулся в состав «Тампы» после травмы, полученной 20 декабря в матче с «Сент-Луисом» (6:1). Он пропустил 17 матчей.

Сергачев получил травму в первом матче после возвращения в состав «Тампы»

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