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Футбол

Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

Начинаем и завершаем с албанцами

Определилось полное расписание игр национальной сборной Украины в Лиге наций УЕФА-2024/2025.

Календарь опубликовала Украинская ассоциация футбола.

Наша команда будет выступать в Группе B1 вместе с Албанией, Чехией и Грузией. «Сине-желтые» первый матч проведут 7 сентября дома (вероятно, номинально) против албанцев, а завершат групповой этап тоже против балканской сборной на выезде 19 ноября.

Расписание

  • 7 сентября. Украина – Албания
  • 10 сентября. Чехия – Украина
  • 10 октября. Украина – Грузия
  • 14 октября. Украина – Чехия
  • 16 ноября. Грузия – Украина
  • 19 ноября. Албания — Украина

    • Ставь известный календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

  • Результаты жеребьевки Лиги наций-2024/25

    • Жеребьевка турнира состоялась накануне в Париже, результаты которой прокомментировал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

    Напомним, 21 марта украинцы сыграют полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

    champion.com.ua

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