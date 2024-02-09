Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

Начинаем и завершаем с албанцами

Определилось полное расписание игр национальной сборной Украины в Лиге наций УЕФА-2024/2025.

Календарь опубликовала Украинская ассоциация футбола.

Наша команда будет выступать в Группе B1 вместе с Албанией, Чехией и Грузией. «Сине-желтые» первый матч проведут 7 сентября дома (вероятно, номинально) против албанцев, а завершат групповой этап тоже против балканской сборной на выезде 19 ноября.

Расписание

7 сентября. Украина – Албания

10 сентября. Чехия – Украина

10 октября. Украина – Грузия

14 октября. Украина – Чехия

16 ноября. Грузия – Украина

19 ноября. Албания — Украина

Результаты жеребьевки Лиги наций-2024/25

Жеребьевка турнира состоялась накануне в Париже, результаты которой прокомментировал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Напомним, 21 марта украинцы сыграют полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

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