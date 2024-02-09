Футбол
Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
Начинаем и завершаем с албанцами
Определилось полное расписание игр национальной сборной Украины в Лиге наций УЕФА-2024/2025.
Календарь опубликовала Украинская ассоциация футбола.
Наша команда будет выступать в Группе B1 вместе с Албанией, Чехией и Грузией. «Сине-желтые» первый матч проведут 7 сентября дома (вероятно, номинально) против албанцев, а завершат групповой этап тоже против балканской сборной на выезде 19 ноября.
Расписание
Жеребьевка турнира состоялась накануне в Париже, результаты которой прокомментировал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
Напомним, 21 марта украинцы сыграют полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.