2 очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Питтсбург»

10 февраля. Миннесота — Питтсбург — 3:2. Фото USA Today Sports

«Миннесота» на своем льду переиграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Уайлд» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

«Миннесота» набрала 51 очко и занимает 12-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/

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