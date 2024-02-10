Следить

Футбол

2 очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Питтсбург»

10 февраля. Миннесота — Питтсбург — 3:2. Фото USA Today Sports

«Миннесота» на своем льду переиграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Уайлд» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

«Миннесота» набрала 51 очко и занимает 12-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Жирона не обыграла Реал Сосьедад, гол Яремчука помог Валенсии одолеть Альмерию: результаты матчей 23 тура Ла-Лиги

Теннис

Терещук вышел на второе место среди капитанов сборной Украины и другие статистические итоги матча против США в Кубке Дэвиса

Футбол

Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ

Баскетбол

Перформанс тижня в Суперлізі: Закурдаєв знову запалив проти «Запоріжжя» – це його улюблений суперник у сезоні

Баскетбол

Кумінга вгатив потужний данк в матчі проти «Мемфіса». Камери впіймали геніальну реакцію Стефа Каррі

Баскетбол

Вихованець футбольного «Ньюкасла» дебютував у НБА. До 14 років він взагалі не займався баскетболом

Бокс

Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»

Баскетбол

БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

Футбол

Египет уволил главного тренера после провала на Кубке Африки

Автоспорт

В Mercedes намерены обсудить вопрос об инженере Льюиса

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол