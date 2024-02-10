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«Бостон» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

«Бостон» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ 10 февраля

Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»). Фото Global Look Press

«Бостон» сыграет с «Вашингтоном» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 10 февраля. Матч пройдет на спортивной арене «ТД-гарден» в Бостоне, штат Массачусетс (США). Начало — в 23.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Бостон» — «Вашингтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Брюинз» набрали 73 очка и возглавляют Восточную конференцию. «Кэпиталз» с 51 баллами располагаются на 12-й строчке «Востока».

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