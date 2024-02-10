Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2). Нападающий отметился заброшенной шайбой.

«Хороший бросок защитника Зака Богосяна, я пошел на ворота и просто постарался открыться. Бросал в пустые ворота», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

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В текущем сезоне Капризов набрал 47 (20+27) очков в 44 матчах.

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