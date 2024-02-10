Капризов все еще лучший в «Миннесоте». Россиянин затащил матч с «Питтсбургом»

Капризов забил победный гол в ворота «Питтсбурга»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports «Миннесота» благодаря голу и передаче Капризова взяла два очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Питтсбург» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Болди — 17 (бол., Капризов, Фэйбер), 12:57 — 1:0. Рил. Смит — 9 (Малкин), 22:54 — 1:1. Бродин — 2 (Болди, Эрикссон Эк), 26:12 — 2:1. Кросби — 28 (бол., Карлссон, Гюнцель), 41:01 — 2:2. Капризов — 20 (Богосян, Бродин), 49:34 — 3:2.

Вратари: Флери — Неделькович.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 30 (8+15+7) — 35 (8+13+14).

Наши: Капризов (21.01/2/0) — Малкин (17.51/4/+1).

Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 329 зрителей.

К матчу «Питтсбурга» и «Миннесоты» было приковано отдельное внимание из-за голкипера «Уайлд» Марка-Андре Флери, выигравшего с «Пингвинз» три Кубка Стэнли. В день игры «Питтсбург» даже выложил трогательный ролик, в котором Сидни Кросби вручает Флери его портрет. Главный тренер «Миннесоты» решил не портить шоу и назначил канадца на этот матч стартовым голкипером. К слову, это решение во многом и принесло итоговую победу «Уайлд».

В первом периоде команды не создали большое количество моментов, зато много фолили. Уже в первые 20 минут игры судьи зафиксировали два двойных малых штрафа. Один из них «Уайлд» смогли реализовать: Кирилл Капризов уверенно вошел в зону «Пингвинз», скинул шайбу на Мэтта Болди, а 22-летний форвард хлестким броском отправил ее в дальний угол ворот Недельковича.

Приятно в этом сезоне удивляет трансформация Евгения Малкина. Российский форвард в свои 37 лет сумел существенно добавить в игре в обороне, чем очень сильно помогает своей команде. При этом в атаке Джино не стал играть хуже. В начале второго периода Малкин перехватил шайбу в средней зоне, выдал на Райли Смита, а тот в касание поразил ворота Флери.

На старте регулярного чемпионата связка Малкин — Смит смотрелась очень хорошо и постоянно генерировала опасность у ворот противника. Правда, постепенно Райли стал сбавлять, а позже и вовсе вылетел из-за травмы. Но сейчас вторая тройка «Пингвинз» вновь вызывает страх у соперников.

На второй перерыв команды опять ушли при преимуществе в счете «Миннесоты». Шведский защитник Йонас Бродин оказался самым расторопным на пятаке «Пингвинз» и вывел свою команду вперед.

В начале третьего периода Сидни Кросби огорчил своего старого товарища Флери, реализовав удаление Кирилла Капризова. Эрик Карлссон наконец-то подключил свои скилы полузащитника и выдал отличный пас на крюк Кросби, а такому мастеру этого вполне достаточно.

Главный момент матча произошел через 8 минут: Кирилл Капризов с добивания забросил третью шайбу «Уайлд». Однако тренерский штаб «Питтсбурга» моментально взял запрос на отмену гола. Видеотренерам «Пингвинз» показалось, что за несколько секунд до гола шайба покинула пределы площадки, коснувшись заградительной сетки. Судьи довольно долго смотрели этот эпизод, но приняли решение в пользу атаки.

Вся концовка матча проходила в зоне «Миннесоты». Особенно помог «Питтсбургу» Йонас Бродин, получивший нелепый штраф за 2 минуты до конца матча. В итоге финальный штурм «Пингвины» проводили в формате «6 на 4».

Марк-Андре Флери буквально стоял на ушах в своей вратарской, прыгая из угла в угол, но так и не позволил своим бывшим одноклубникам сравнять счет. После финальной сирены благодарить вратаря выбежали все игроки «Уайлд».

От зоны плей-офф команду Капризова после этой победы отделяет всего 3 очка. Шансы еще есть.

Источник