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Капризов забил 20 голов в четырех сезонах подряд и установил рекорд «Миннесоты»

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в победном матче с «Питтсбургом» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард забросил 20-ю шайбу в этом сезоне. Капризов проводит четвертый сезон подряд, забивая минимум 20 голов в «регулярке».

Россиянин является рекордсменом «Миннесоты» по этому показателю. Форвард опережает Брайана Ролстона, Мариана Габорика, Зака Паризе, Нино Нидеррайтера, Джейсона Цукера, Эрика Стаала, Кевина Фиаду и Йоэля Эка, который забивали 20 голов в трех сезонах подряд.

Капризов в этом сезоне набрал 47 (20+27) очков в 44 матчах.

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