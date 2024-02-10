Лейпциг расписал мировую с Аугсбургом, Вердер уступил Гайденгайму: результаты 21 тура Бундеслиги

Результаты 21 тура Бундеслиги

Состоялись матчи 21 тура немецкой Бундеслиги.

Чемпионат Германии — Бундеслига

21 тур, 10 февраля

Айнтрахт Франкфурт — Бохум 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 — 14 Мармуш, 1:1 — 17 Брошинский

Аугсбург — РБ Лейпциг 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 — 35 Тиц, 1:1 — 39 Опенда, 1 :2 — 52 Шешко, 2:2 — 60 Демирович

Боруссия Менхенгладбах — Дармштадт 0:0 Вердер Бремен — Гайденгайм 1:2 (1:2)

<p style="text-align: center;" "Голы: 0:1 — 12 Мэлони, 0:2 — 18 Бесте, 1:2 — 19 Шмид

Унион Берлин — Вольфсбург 1:0 (1 :0)

Голы: 1:0 — 45+25 Духи

Сегодня, состоится еще один матч:

19:30 Байер Леверкузен — Бавария Мюнхен

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