Футбол
Лейпциг расписал мировую с Аугсбургом, Вердер уступил Гайденгайму: результаты 21 тура Бундеслиги
Результаты 21 тура Бундеслиги
Состоялись матчи 21 тура немецкой Бундеслиги.
Чемпионат Германии — Бундеслига
21 тур, 10 февраля
Айнтрахт Франкфурт — Бохум 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 — 14 Мармуш, 1:1 — 17 Брошинский
Аугсбург — РБ Лейпциг 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 — 35 Тиц, 1:1 — 39 Опенда, 1 :2 — 52 Шешко, 2:2 — 60 Демирович
Боруссия Менхенгладбах — Дармштадт 0:0 Вердер Бремен — Гайденгайм 1:2 (1:2)
<p style="text-align: center;" "Голы: 0:1 — 12 Мэлони, 0:2 — 18 Бесте, 1:2 — 19 Шмид
Унион Берлин — Вольфсбург 1:0 (1 :0)
Голы: 1:0 — 45+25 Духи
Сегодня, состоится еще один матч:
19:30 Байер Леверкузен — Бавария Мюнхен