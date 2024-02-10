Очередная осечка Олимпика

Фото: Olympique de Marseille, Х

Лига 1, 21-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Метц 1:1

Голы: Пеми 56 – Юдоль 61

Марсель: Лопес, Клосс, Жиго, Балерди, Мерлен (Гарсия, 68), Харит (Меите, 33), Онана, Унаи, Ндиай (Сарр, 68), Обамеянг, Пеми (Луис Энрике, 85)

Метц: Укиджа, ван ден Керкхоф (Атта, 90), Траоре, Эрей, Сане, Юдоль, Камара, Ндорам (Ндюкиди, 46), Жан-Жак, Ламкель Зе (Сабали, 75), Микаутадзе (Тетте, 75)

Удаление: Жиго 31

Затяжная серия неудач будущего соперника "Шахтёра" по Лиге Европы продолжилась и на этих выходных. "Марсель" поделил очки со скромным "Метцом" в 21-м туре Лиги 1, в 5-й раз кряду в чемпионате не сумев завершить игру победой.

В этом году кроме победы над аматорами "Тьонвиля" (0:1) в Кубке Франции подопечные Дженнаро Гаттузо успеха достичь не смогли. Три ничьи, вылет в следующем раунде Кубка и проигрыш "тёзкам" из "Лиона".

Сегодняшнюю неудачу объяснить легче всего. Из-за удаления Самюэля Жиго "провансальцы" час играли в меньшинстве, так что ничья выглядит нормальным результатом. Тем более, что она была добыта с позиции силы.

Тем не менее, "Марсель" далёк от оптимальной формы, и на фоне успехов прошлых сезонов результаты работы Гаттузо пока выглядят неудовлетворительны. Хотя сколько в этом вины тренера сказать трудно, учитывая серию ошибок на уровне руководства.

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