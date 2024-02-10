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Ливерпуль – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.02.2024
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Шанс для «мерсисайдцев» получить три легких очка
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 24 тур
10 февраля, 17:00. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Тим Робинсон
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Содержание
Несмотря на недавнее поражение, "Ливерпуль" продолжает бороться за чемпионство. “Мерсисайдцы” лидируют в турнирной таблице и имеют сегодня шанс закрепить свое первое место победой против одного из аутсайдеров. “Бернли” плетется в зоне вылета с, мягко говоря, не лучшими шансами на выживание.
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Новости Ливерпуля
Один из ключевых поединков второго круга – против “Арсенала” – подопечные Клоппа проиграли. На это повлияли многие факторы: от отсутствия Салаха до невероятных индивидуальных ошибок непосредственно во время матча. "Мерсисайдцы" не выдержали давления такой гостевой встречи и во втором тайме окончательно посыпались, впервые за четыре поединка проиграв подопечным Артеты.
Следствием этого является позитив "Манчестер Сити". Хотя и "горожане" все еще идут на второй позиции в двух очках отрыва от "Ливерпуля", однако у команды Гвардиолы есть еще матч в запасе. Поэтому за утраченными зачетными пунктами “мерсисайдцы “уже позади МС. Сегодня есть реальный шанс перезагрузиться и набрать три легких балла. В этом сезоне подопечные Клоппа теряли очки на Энфилде только дважды: против “Арсенала” и МЮ. И вообще Ливерпуль – лучшая команда АПЛ по домашним поединкам.
Кадры хозяев
Салах до сих пор вне игры из-за травмы. Также не сыграют сегодня Байчетич, Матип, Собослай и Цимикас – они в лазарете. Вернулся лечить травму и Тьяго. Испанец провел всего шесть минут против “Арсенала”, но этого ему хватило, чтобы снова спровоцировать повреждения. Кроме них не сыграет недавнее открытие Клоппа, 20-летний Брэдли из-за смерти отца.
Новости Бернли
13 очков за 23 тура – вот такое наследие пока у команды. Руководство “Бернли” до сих пор доверяет Компани, несмотря на то, что его подопечные находятся на предпоследнем месте. Для коллектива, поднявшегося из Чемпионшипа – это нормальная практика. Однако чтобы хотя бы до 17 позиции добраться, нужно заработать больше половины (7) имеющихся очков. А вот это уже задачка со звездочкой.
Последние пять матчей в АПЛ принесли команде два зачетных пункта. Среди них была домашняя ничья против "Лутона". В этом поединке победа против прямого конкурента была упущена на 90+3 минуте. А вот во встрече в минувшие выходные против "Фулхэма" подопечные Компани – наоборот – отыгрались на 90+1 минуте и заработали один зачетный пункт. Вообще интересно сложились матчи против "дачников" в этом сезоне: четыре очка из шести возможных.
Кадры гостей
Колеош и Редмонд сегодня точно не сыграют. Тейлор, Байер и Делькруа тоже травмированы, однако они находятся на финальном этапе возвращения из лазарета.
Последние пять матчей Ливерпуля и Бернли
Последние пять встреч хозяев
Последние пять встреч хозяев
Последние пять личных матчей между командами
26.12.23. Бернли – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
13.02.22. Бернли – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)
21.08.21. Ливерпуль – Бернли 2:0 (АПЛ)
19.05.21. Бернли – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)
21.01.21. Ливерпуль – Бернли 0:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ
1
Ливерпуль 23 15 6 2 52 — 22 51 2
Манчестер Сити 22 15 4 3 54 — 25 49 3
Арсенал 23 15 4 4 47 — 22 49 4
Астон Вилла 23 14 4 5 49 — 30 46 5
Тоттенхэм 23 13 5 5 49 — 35 44 6
Манчестер Юнайтед 23 12 2 9 31 — 32 38 7
Вест Хэм Юнайтед 23 10 6 7 36 — 36 36 8
Брайтон 23 9 8 6 42 — 38 35 9
Ньюкасл 23 10 3 10 48 — 37 33 10
Вулверхэмптон 23 9 5 9 37 — 37 32 11
Челси 23 9 4 10 38 — 39 31 12
Борнмут 22 7 6 9 30 — 41 27 13
Фулхэм 23 7 5 11 30 — 38 26 14
Кристал Пэлас 23 6 6 11 26 — 40 24 15
Брентфорд 22 6 4 12 32 — 39 22 16
Ноттингем Форест 23 5 6 12 28 — 41 21 17
Лутон Таун 22 5 5 12 32 — 42 20 18
Эвертон* 23 8 5 10 26 — 30 19 19
Бернли 23 3 4 16 24 — 47 13 20
Шеффилд Юнайтед 23 2 4 17 19 — 59 10
*С команды Эвертон снято 10 очков.
Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Бернли
1.19 7.80 16.50 Узнать больше
Прогноз матча Ливерпуль – Бернли от UA-Football
В этом случае поединок против “бордовых” нужен “Ливерпулю” для восстановления уверенности. Но это не значит, что стоит ожидать легкого разгрома гостей. В первом круге – матче 1,5-месячной давности – команда Клоппа победила 2:0, забив второй гол перед завершением встречи. На этот раз также подопечные Компани постараются не дать себя разбить. Прогноз: Тотал меньше 3,5 (Кф 2).