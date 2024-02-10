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Футбол

Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Пеп Гвардиола идет за очередным титулом

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Сегодня "Манчестер Сити" и "Эвертон" откроют 24-й тур Английской Премьер-лиги. Это настоящая битва фаворита и аутсайдера, поэтому большой интриги здесь не ожидается. Впрочем, учитывая отчаянное желание "ирисок" покинуть зону вылета, всегда есть небольшой шанс на сюрприз. Будет ли сегодня именно такой день?

    Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 10 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Английская Премьер-лига. 24 тур.

    10 февраля. 14:30. Манчестер. "Этихад"

    Главный судья: Джон Брукс (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча «Манчестер Сити» — «Эвертон» Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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