«Миннесота» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ 10 февраля

Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»). Фото USA Today Sports

«Миннесота» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 10 февраля. Игра состоится на многофункциональной крытой арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, штат Миннесота (США). Начало — в 04.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Миннесота» — «Питтсбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Уайлд» набрал 49 очков и занимает 13-е место в Западной конференции. «Пингвинз» с 53 баллами располагаются на 10-й строчке «Востока».

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