Следить

Футбол

«Миннесота» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

«Миннесота» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ 10 февраля

Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»). Фото USA Today Sports

«Миннесота» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 10 февраля. Игра состоится на многофункциональной крытой арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, штат Миннесота (США). Начало — в 04.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Миннесота» — «Питтсбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Уайлд» набрал 49 очков и занимает 13-е место в Западной конференции. «Пингвинз» с 53 баллами располагаются на 10-й строчке «Востока».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Георгиев сделал 9 сэйвов и выграл 100 тысяч долларов в конкурсе на Матче звезд НХЛ

Футбол

Жирона не обыграла Реал Сосьедад, гол Яремчука помог Валенсии одолеть Альмерию: результаты матчей 23 тура Ла-Лиги

Теннис

Терещук вышел на второе место среди капитанов сборной Украины и другие статистические итоги матча против США в Кубке Дэвиса

Бокс

Красюк рассказал о потенциально новом сопернике Усика на бой 17 февраля

Футбол

Российский форвард Кучеров не попал в Топ-8 в конкурсах на Матче звезд НХЛ

Футбол

Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ

Баскетбол

Кумінга вгатив потужний данк в матчі проти «Мемфіса». Камери впіймали геніальну реакцію Стефа Каррі

Баскетбол

Перформанс тижня в Суперлізі: Закурдаєв знову запалив проти «Запоріжжя» – це його улюблений суперник у сезоні

Баскетбол

Вихованець футбольного «Ньюкасла» дебютував у НБА. До 14 років він взагалі не займався баскетболом

Бокс

Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол