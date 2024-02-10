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НХЛ: «Айлендерс» — «Калгари», «Бостон» — «Вашингтон». Расписание матчей 10 и 11 февраля

«Вашингтон» Овечкина сыграет против «Бостона» 10 февраля

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

10 февраля, суббота

21.00 (мск). «Айлендерс» — «Калгари»

21.00. «Баффало» — «Сент-Луис»

21.00. «Детройт» — «Ванкувер»

21.00. «Монреаль» — «Даллас»

23.30. «Бостон» — «Вашингтон»

11 февраля, воскресенье

2.00. «Флорида» — «Колорадо»

3.00. «Виннипег» — «Питтсбург»

3.00. «Каролина» — «Нью-Джерси»

3.00. «Коламбус» — «Тампа-Бэй»

3.00. «Оттава» — «Торонто»

3.00. «Филадельфия» — «Сиэтл»

4.00. «Нэшвилл» — «Аризона»

6.00. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

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