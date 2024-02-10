Футбол
НХЛ: «Айлендерс» — «Калгари», «Бостон» — «Вашингтон». Расписание матчей 10 и 11 февраля
«Вашингтон» Овечкина сыграет против «Бостона» 10 февраля
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
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10 февраля, суббота
21.00 (мск). «Айлендерс» — «Калгари»
21.00. «Баффало» — «Сент-Луис»
21.00. «Детройт» — «Ванкувер»
21.00. «Монреаль» — «Даллас»
23.30. «Бостон» — «Вашингтон»
11 февраля, воскресенье
2.00. «Флорида» — «Колорадо»
3.00. «Виннипег» — «Питтсбург»
3.00. «Каролина» — «Нью-Джерси»
3.00. «Коламбус» — «Тампа-Бэй»
3.00. «Оттава» — «Торонто»
3.00. «Филадельфия» — «Сиэтл»
4.00. «Нэшвилл» — «Аризона»
6.00. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
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