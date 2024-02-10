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Нигерия – Кот-д’Ивуар. Анонс и прогноз финала Кубка Африки на 11.02.2024

Нигерия — Кот-д’Ивуар : Прогноз и анонс матча ⋉ 11.02.24 ⋊ Кубок Африки на UA-Футбол

Фото: GETTY IMAGES

    • Нас ожидает главный матч Кубка африканских наций, в котором после очень непростого пути будут играть хозяева турнира. Сможет ли Виктор Осимхен и компания помешать ивуарийцам праздновать победу?

    Нигерия – Кот-д'Ивуар. Анонс и прогноз финала Кубка Африки на 11.02.2024

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    Кубок Африки. Финал

    11 февраля. 22:00. Обиджан. "Алассан Уаттара"

    Трансляция: Megogo Football 1

    Содержание

  • Сборная Нигерии
  • Сборная Кот-д'Ивуара
  • Личные встречи
  • Трансляция матча Нигерия — Кот-д’Ивуар
  • Ставки и коэффициенты на матч
  • Прогноз на матч от UA-Футбол

    • Сборная Нигерии

    Нигерийцы считались еще до начала турнира одним из главных фаворитов на титул. Подопечные Жозе Пезейру подтверждают этот статус своими результатами. Нигерия в основное время четырежды выиграла, а еще дважды сыграла вничью. Стоит отметить игру команды в защите – всего два пропущенных гола. В полуфинале "Африканские бразильцы" в очень непростом противостоянии в серии пенальти все же обыграли Южную Африку (4:2). По игре нигерийцы своих соперников не преобладали, но нельзя считать, что они не заслужили этот финал.

    Главным преимуществом "зеленых" на этом КАН является их стабильность. Команда португальского наставника умеет добиваться результата за счет прежде качественной игры в защите. Главная звезда этой сборной Виктор Осимхен пока не впечатляет – всего один гол и одна результативная передача. Возможно, нападающий "Наполи" свои голы оставил на финал?

    Ориентированный состав сборной Нигерии: Нвабили, Аджаи, Труст-Эконг, Бесси, Айна, Оньека, Ивоби, Зайда, Саймон, Лукман, Осимхен

    Сборная Кот-д'Ивуара

    Казалось, что на полуфинал против ДР Конго у ивуарийцев не хватит сил. Тем не менее, хозяева турнира сыграли наверняка свой лучший пока матч на турнире и заслуженно победили — 1:0. Единственный гол в матче забил Алле. Подопечные Файе могли забивать больше, но эффективности их атакам не хватало. Из четырнадцати ударов – всего два в створ ворот. Следует отдать должное 40-летнему наставнику команды, который качественно распределяет нагрузку на игроков и это позволяет коллективу не проседать в функциональном плане.

    Против ДР Конго только второй раз на этом турнире ивуарийцы не пропустили. Хозяева турнира оставили свои ворота "сухими" еще и в матче против Гвинеи-Бисау.

    Кот-д'Ивуар (ориентировочный состав): Фофана – Конан, Н'дика, Боли, Синго – Кессье, Сери – Градель, С. Фофана, Адинга – Алле

    Личные встречи

    Эти сборные успели между собой сыграть двадцать матчей: восемь побед нигерийцев, шесть раз выигрывали ивуарийцы, а еще шесть противостояний завершились вничью. Отметим, что соперники уже встречались на групповом этапе – минимальная победа Нигерии (1:0). Единственный гол забил защитник Уильям Трост-Эконг.

    Трансляция матча Нигерия — Кот-д’Ивуар

    Трансляция матча

    Нигерия – Кот-д'Ивуар. Анонс и прогноз финала Кубка Африки на 11.02.2024

    Нигерия – Кот-д'Ивуар. Анонс и прогноз финала Кубка Африки на 11.02.2024

    Нигерия – Кот-д'Ивуар. Анонс и прогноз финала Кубка Африки на 11.02.2024

    В эфире

    Нигерия – Кот-д'Ивуар. Анонс и прогноз финала Кубка Африки на 11.02.2024

    Трансляція матчу Нігерія — Кот-д’Івуар Смотреть трансляцию

    Ставки и коэффициенты на матч

    Нигерия – Кот-д'Ивуар. Анонс и прогноз финала Кубка Африки на 11.02.2024

    2.72 2.93 2.98 Узнать больше

    Прогноз на матч от UA-Футбол

    Букмекеры не могут определить очевидного фаворита в этом противостоянии. Считаем, что все-таки больше шансов завоевать трофей у сборной Нигерии, которая весь турнир играет более стабильно и рационально. К тому же, нельзя пренебрегать фактором Виктора Осимхена, который может самостоятельно решить судьбу финала. У нигерийцев не должно быть проблем с функциональной готовностью даже после 120 минут в полуфинале. Прогноз – победитель турнира сборная Нигерии (1.82).

    www.ua-football.com

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