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Пока что первые в АПЛ. Ливерпуль — Бернли 3:1. Видеообзор матча

Ливерпуль — Бернли ⋉3:1⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Ливерпуль" одерживает важную победу, которая поднимает их на первую строчку в АПЛ. Трент в этом матче оформил 58-ю голевую передачу и стал лучшим ассистентом Премьер-лиги среди защитников. Наконец голом отметился Нуньес, который сегодня не попал в перекладину или штангу.

    Хотя машина Клоппа и занимает первую позицию в чемпионате, однако "горожане" имеют матч в запасе.

    Английская Премьер-лига, 24 тур
    "Энфилд" (Ливерпуль)
    Главный арбитр: Тим Робинсон
    Ливерпуль — Бернли 3:1
    Голы: Жота 31, Диас 52, Нуньес 79 — О'Ши

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