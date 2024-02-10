Футбол
Пока что первые в АПЛ. Ливерпуль — Бернли 3:1. Видеообзор матча
Ливерпуль — Бернли ⋉3:1⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" одерживает важную победу, которая поднимает их на первую строчку в АПЛ. Трент в этом матче оформил 58-ю голевую передачу и стал лучшим ассистентом Премьер-лиги среди защитников. Наконец голом отметился Нуньес, который сегодня не попал в перекладину или штангу.
Хотя машина Клоппа и занимает первую позицию в чемпионате, однако "горожане" имеют матч в запасе.
Английская Премьер-лига, 24 тур
"Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Тим Робинсон
Ливерпуль — Бернли 3:1
Голы: Жота 31, Диас 52, Нуньес 79 — О'Ши