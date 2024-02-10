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Футбол

Примера. Кадис — Бетис 0:2. Зимние новички сделали разницу

Зелено-полосатые врываются в зону еврокубков

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

    • "Бетис" в гостях вполне комфортно одолел кризисный "Кадис", который не побеждает в элите с 1 сентября.

    Тон матчу задал ранний гол — это Джонни Кардосо прошел по флангу и отдал на гол Виллиану Жозе.

    Впоследствии Фекир имел удобный шанс удвоить счет, но классно сыграл Ледесма. За "Кадис" отвечал Крис Рамос — и тоже не забил. Вероятно, это был лучший шанс "Субмарины" зацепиться за очки сегодня. Уже на старте второй половины Пабло Форнальс забил эффектный сольный гол — и все было кончено.

    Отметим, что Кардосо и Форнальс прибыли в "Бетис" в январе. Достойное усиление.

    Дело не только в голах. Зелено-полосатые превзошли оппонента в обводках (11:7), отборах (17:12), выносах (25:9).

    В таблице победа подняла "Бетис" сразу на 6-е место с 38 очками. У "Кадиса" — 18-я позиция и 17 баллов.

    24-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

    "Кадис" — "Бетис" — 0:2

    Голы: Виллиан Жозе, 6, Форнальс, 46

    "Кадис": Ледесма — Карселен, Фали Хименес, Чуст, Лукас Пирес — Алехо (Хуанми, 46), Эскаланте (Гвардиола, 69), Альварес, Наварро (Макси Гомес, 82) — Собрино (Алекс, 69), Рамос

    "Бетис": Руи Силва — Бельерин, Песселья, Сократис, Миранда — Кардосо, Рока (Альтимира, 90) — Форнальс (Руибаль, 90), Фекир (Карвалью, 78), Абде (Родри, 70) — Виллиан Жозе (Авила, 78)

    Предупреждения: Хуанми, 52 — Сократис, 65

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