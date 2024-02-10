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Футбол

Русин будет играть с первых минут в матче Чемпионшипа

А Кухаревич, к сожалению, нет

Фото: SunderlandAFC/Автор — невідомий

    • В Чемпионшипе Англии проходят матчи 31-го тура. В одной из игр "Сандерленд" принимает "Плимут". В стартовый состав хозяев попал нападающий Назарий Русин.

    Матч начнется в 17:00 по Киеву.

    В матче "Суонси" другой украинский нападающий Николай Кухаревич, традиционно, остался на скамейке запасных. Последний раз он играл 6-го января против "Моркема", выйдя на последние минуты.

    Матч "Халл" — "Суонси" начнется в 17:00.

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