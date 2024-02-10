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Шестеркин в матче с «Чикаго» ударил форварда Фолиньо

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Чикаго» в овертайме — 4:3.

В концовке первого периода вратарь хозяев Игорь Шестеркин ударил форварда «Блэкхокс» Ника Фолиньо после того, как нападающий атаковал ворота команды из Нью-Йорка. 28-летний россиянин получил две минуты штрафа за грубость.

В текущем сезоне Шестеркин провел 33 матча, пропустив 93 шайбы при 89,9 процента отраженных бросков.

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Шестеркин в матче с «Чикаго» ударил форварда Фолиньо

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