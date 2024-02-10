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Футбол

Трент стал лучшим ассистентом АПЛ среди защитников

Универсал из Ливерпуля сегодня отметился 58-м ассистом

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд стал лучшим ассистентом АПЛ среди защитников. Сегодня англичанин отметился 58-м ассистом в Премьер-лиге.

    В матче против "Бернли" на 31-й волне Трент оформил передачу на Диогу Жоту, который открыл счет в матче. Однако, несмотря на перфоманс, Клопп заменил защитника во время перерыва.

    Вторую строчку по данному показателю занимает партнер по команде — Эндрю Робертсон, у него 57 голевых передач.

    www.ua-football.com

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