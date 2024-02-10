Ювентус, Милан и Интер объединились между собой, чтобы вернуть старую систему Серии А

Что имеется в виду?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pier Marco Tacca

В течение последних нескольких дней СМИ активно пишут о том, что тройка топ-клубов из Серии А объединились между собой, чтобы вернуть старую систему турнира.

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По данным информационного агентства ANSA, "Ювентус", "Милан" и "Интер" хотят сократить количество клубов Серии А с 20 до 18, как это было раньше (до 2000-х). Такую идею впервые предложил президент FIGC Габриэль Гравина.

Сегодня, 9 февраля, представители этих трех клубов встретились с Гравиной в штаб-квартире Федерации, чтобы предложить сотрудничество.

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