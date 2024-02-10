Футбол
Возвращение бомбардира. Манчестер Сити — Эвертон 2:0. Видеообзор матча
Манчестер Сити — Эвертон ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Эрлинг Холанд забил свой первый гол за 77 дней, а "Манчестер Сити" со счетом 2:0 одолел "Эвертон" и впервые с середины ноября вышел на лидирующую позицию в турнирной таблице.
"Ириски" хорошо отрабатывали в обороне, не дав возможности нанести ни одного удара в створ ворот. Тогда за дело взялся норвежец, забив на 71-й минуте. Спустя 14 минут Кевин Де Брюйне, вышедший на замену, помог Эрлингу оформить дубль.
АПЛ, 24-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
"Манчестер Сити" — "Эвертон" 2:0
Голы: Холанд (71, 85)