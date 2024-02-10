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Футбол

Возвращение бомбардира. Манчестер Сити — Эвертон 2:0. Видеообзор матча

Манчестер Сити — Эвертон ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Фото: premierleague.com

    • Эрлинг Холанд забил свой первый гол за 77 дней, а "Манчестер Сити" со счетом 2:0 одолел "Эвертон" и впервые с середины ноября вышел на лидирующую позицию в турнирной таблице.

    "Ириски" хорошо отрабатывали в обороне, не дав возможности нанести ни одного удара в створ ворот. Тогда за дело взялся норвежец, забив на 71-й минуте. Спустя 14 минут Кевин Де Брюйне, вышедший на замену, помог Эрлингу оформить дубль.

    АПЛ, 24-й тур
    Стадион: "Этихад" (Манчестер)
    Главный судья: Джон Брукс (Англия)
    "Манчестер Сити" — "Эвертон" 2:0
    Голы: Холанд (71, 85)

    www.ua-football.com

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