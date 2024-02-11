Брентфорд с Ярмолюком переиграл Вулвергемптон, Эвертон с Николаем уступил Манчестер Сити: результаты 24 тура АПЛ

Результати 24 туру АПЛ

Состоялись матчи 24-го тура английской Премьер-лиги.

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24 тур, 10 февраля

Манчестер Сити — Эвертон 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — 71 Голланд , 2:0 — 85 Голанд

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко отыграл полный матч.

Вулвергемптон — Брентфорд 0:2 (0:1 )

Голы: 0:1 — 35 Норгорд, 0:2 — 77 Тони

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вышел на 69-й минуте игры и принял участие во втором забитом голе.

Ливерпуль — Бернли 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 — 31 Жота, 1:1 — 45 О Ши, 2:1 — 52 Диас, 3:1 + 79 Нуньес

Лутон — Шеффилд Юнайтед 1:3 (0:2 )

Голы: 0:1 — 30 Арчер, 0:2 — 36 Макети, 1:2 — 52 Моррис (пен), 1:3 — 72 Соуза

Тоттенхэм — Брайтон 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 — 16 Гросс, 1:1 — 61 Сарр, 2:1 — 90+6 Джонсон

Фулгем — Борнмут 3:1 (2:0) /p>

Голы: 1:0 — 5 Де Кордова-Рид, 2:0 — 36 Муниз, 2:1 — 50 Сенеси, 3:1 — 52 Муниз</Украинский защитник Борнмута Илья Забарный отыграл полный матч.

Ноттингем — Ньюкасл 2:3 (2:2)

Голы: 0:1 — 10 Гимараес, 1:1 — 26 Эланга, 1:2 — 43 Шер, 2:2 — 45+6 Хадсон-Одой, 2:3 — 66 Гимараес

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити угрожает АПЛ судом.

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