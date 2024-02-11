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Футбол

Бундеслига. Хоффенхайм – Кёльн 1:1. Крамарич спасает ничью для Зинсхайма

Очередное сомнительное выступление Хоффе

Фото: FSV Mainz 05, Х

    • Бундеслига, 21-й тур

    Зинсхайм, ПреЗеро Арена

    Хоффенхайм – Кёльн 1:1

    Голы: Крамарич 90+4 – Финкгрефе 79

    Хоффенхайм: Бауманн – Кабак, Гриллич, Нсоки – Кадержабек (Акпогума, 68), Премель, Тохумджу (Штах, 68), Сков (Юрасек, 82) – Бебу (Конте, 82), Байер – Вегорст (Крамарич, 68)

    Кельн: Швебе – Шмитц, Килиан, Шабо, Финкгрефе (Хайнц, 90) – Мартель, Хусейнбашич – Алиду (Тиггес, 74), Кайнц (Майна, 58), Любичич – Тильманн (Адамян, 90)

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