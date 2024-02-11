Дженоа с голом Малиновского проиграла Аталанте: результаты матчей Серии А

Украинец отметился забитым голом в ворота бывшей команды

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Сегодня, 11 февраля, в 24-м туре итальянской Серии А состоялось 4 матча.

Чемпионат Италии — Серия А& 24 тур, 11 февраля

Фиорентина — Фрозиноне 5:1 (3:0) Голы: 1:0 – 16 Белотти, 2:0 – 19 Иконе, 3:0 – 43 Куарта, 4:0 – 53 Гонсалес, 4:1 – 66 Маццителли, 5:1 – 85 Барак</Болонья — Лечче 4:0 (2:0)

Голлы: 1:0 — 5 Бейкема, 2:0 — 27 Орсолини , 3:0 — 49 Орсолини, 4:0 — 82 Одгорд

Монца — Верона 0:0

Дженоа — Аталанта 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 — 22 де Кетеларе, 1:1 — 51 Малиновский, 1:2 — 55 Компайнерс, 1: 3 — 90+10 Дзаппакоста, 1:4 — 90+13

Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отличился голом в ворота бывшей команды.

Сегодня, 11 февраля, в 23 -м туре итальянской Серии А состоится еще один матч:

21:45. Милан — Наполи

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