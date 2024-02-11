Эксголкиперу Спартака отказали в получении украинского гражданства

Максим Левицкий рассказал о трудностях в получении украинского гражданства

Эксголкипер сборной Украины и Максим Левицкий пока не может снова обрести украинское гражданство.

Об этом рассказал сам футболист в интервью Украинскому футболу.

«У меня был украинский паспорт. Когда перебрался в российскую федерацию – стал на консульский учет в Москве, чтобы не было вопросов. Тогда в Москве и сделал вид на постоянное проживание, как гражданин Украины.

В Динамо Москва навезли бразильцев и португальцев, а меня попросили сделать гражданство РФ, я написал заявление об отказе от украинского гражданства и в 2007 году Ющенко своим указом вывел меня из гражданства.

Жена моя с 1991 года гражданка Украины, родилась в Симферополе. Поэтому после окончания карьеры, перебравшись в Крым, я получил вид на жительство в Украине, собрав абсолютно все документы. В ГТСУ удивлялись рабочие, потому что я был единственным, кто имел справку с указом Президента о прекращении гражданства. >

После того, как началось в 2022 году, я решил вернуться в украинское гражданство. Собрал документы, написал заявление, выполнил все нормы, но получил письмо от СБУ, что мне отказано в связи с военным положением и они не могут проверить все данные, которые я предоставил. Сказали ждать конца войны.

У меня нет ни одного вопроса СБУ. Я этого и ждал. Если бы я, условно, жил в Литве, то сам бы пришел в местные органы и уехал из страны, чтобы своим присутствием не было желания у бункерного защищать «русскоязычных». Пусть СБУ занимается своими делами. «Дырчики» какие-то летают в Усть-Луге, Тамбове и других городах. Я со своей стороны лучше деньгами помогу. Знаю, куда донатить на это дело», – сказал Левицкий.