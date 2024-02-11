Футбол
Эксголкиперу Спартака отказали в получении украинского гражданства
Максим Левицкий рассказал о трудностях в получении украинского гражданства
Эксголкипер сборной Украины и Максим Левицкий пока не может снова обрести украинское гражданство.
Об этом рассказал сам футболист в интервью Украинскому футболу.
«У меня был украинский паспорт. Когда перебрался в российскую федерацию – стал на консульский учет в Москве, чтобы не было вопросов. Тогда в Москве и сделал вид на постоянное проживание, как гражданин Украины.
В Динамо Москва навезли бразильцев и португальцев, а меня попросили сделать гражданство РФ, я написал заявление об отказе от украинского гражданства и в 2007 году Ющенко своим указом вывел меня из гражданства.
Жена моя с 1991 года гражданка Украины, родилась в Симферополе. Поэтому после окончания карьеры, перебравшись в Крым, я получил вид на жительство в Украине, собрав абсолютно все документы. В ГТСУ удивлялись рабочие, потому что я был единственным, кто имел справку с указом Президента о прекращении гражданства. >
После того, как началось в 2022 году, я решил вернуться в украинское гражданство. Собрал документы, написал заявление, выполнил все нормы, но получил письмо от СБУ, что мне отказано в связи с военным положением и они не могут проверить все данные, которые я предоставил. Сказали ждать конца войны.
У меня нет ни одного вопроса СБУ. Я этого и ждал. Если бы я, условно, жил в Литве, то сам бы пришел в местные органы и уехал из страны, чтобы своим присутствием не было желания у бункерного защищать «русскоязычных». Пусть СБУ занимается своими делами. «Дырчики» какие-то летают в Усть-Луге, Тамбове и других городах. Я со своей стороны лучше деньгами помогу. Знаю, куда донатить на это дело», – сказал Левицкий.
Напомним, Левицкий выступал за команды: Таврия Симферополь (1992-1999), Черноморец Новороссийск (1999-2000, 2003-04 ), Сент-Этьен Франция (2000), Спартак Москва (2001-02), Динамо Москва (2004-05), Сибирь Новосибирск (2005-06), Терек Грозный (2007), Ростов (2008), Торпедо-ЗИЛ Москва ( 2009).
Также в активе 8 матчей за сборную Украины (2000-2002).
Отметим, что Левицкий после аннексии Крыма переехал в Киев.