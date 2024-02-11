Следить

Футбол

«Флорида» победила «Колорадо» всухую, Бобровский отразил все 35 бросков

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

«Флорида» дома обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У хозяев забросили Картер Верхэге, Сэм Райнхарт, Эту Луостаринен и Александр Барков. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов сделал результативную передачу, а голкипер команды Сергей Бобровский отразил все 35 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отбил 39 из 43 бросков.

«Флорида» поднялась на второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 70 очками в 52 матчах.

«Колорадо» идет четвертым на «Западе» с 68 очками в 53 играх. «Эвеланш» потерпели четвертое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Колорадо» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Пятерым канадским хоккеистам грозит по 25 лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Футбол

Жирона не обыграла Реал Сосьедад, гол Яремчука помог Валенсии одолеть Альмерию: результаты матчей 23 тура Ла-Лиги

Бокс

Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»

Баскетбол

БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

Футбол

Египет уволил главного тренера после провала на Кубке Африки

Баскетбол

Матчі тижня в Суперлізі: крутий даблхедер у Южному (так!) – битви за місце в топ-четвірці та зоні плей-оф

Футбол

Лион минимально переиграл Лилль: результаты 1/8 Кубка Франции

Бокс

Теофимо ЛОПЕС: «Знаю, что нужно для победы, Я умру на ринге, если придется»

Бокс

ВИДЕО. Реакция Усика на травму Фьюри и перенос боя

Баскетбол

На Матчі зірок у Індіанаполісі ми побачимо відразу декілька дизайнів паркетів. Розповідаємо, як це стало можливим

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол