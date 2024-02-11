«Флорида» победила «Колорадо» всухую, Бобровский отразил все 35 бросков

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

«Флорида» дома обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У хозяев забросили Картер Верхэге, Сэм Райнхарт, Эту Луостаринен и Александр Барков. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов сделал результативную передачу, а голкипер команды Сергей Бобровский отразил все 35 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отбил 39 из 43 бросков.

«Флорида» поднялась на второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 70 очками в 52 матчах.

«Колорадо» идет четвертым на «Западе» с 68 очками в 53 играх. «Эвеланш» потерпели четвертое поражение подряд.

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«Флорида» — «Колорадо» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

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