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Футбол

Хаби Алонсо остается главной целью Ливерпуля взамен Клоппу

“Мерсисайдцы” не отходят от своих планов

Фото: bayer04.de / Автор невідомий

    • "Ливерпуль" продолжает искать замену Юргену Клоппу, который покинет команду в конце сезона.

    Николо Скира сообщает, что "мерсисайдцы" не отказались от своей идеи с приглашением Хаби Алонсо. Английский клуб все еще пытаются подписать испанского тренера.

    Именно Алонсо является главным претендентом на замену Клоппу с июля.

    Контракт испанского наставника с "Байером" действует до лета 2026 года. Он возглавляет леверкузенцев с октября 2022 года. В общей сложности за 68 матчей во главе немецкого коллектива его команда выиграла 44 раза, 14 раз сыграла вничью и 10 раз проиграла.

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