Кубок Азии-2023. Иордания — Катар 1:3. Видео голов и обзор матча

Хет-трик с пенальти заказывали?

Фото: Qatar Football Association

Кубок Азии-2023 завершился. Хозяева турнира катарцы сумели защитить трофей, победив в финале сенсационную Иорданию (1:3).

Матч выдался зрелищным по динамике и моментам. Команды мчались в атаку, заставляя зрителей постоянно держать взгляд на происходящем на поле. Как бы ни старалась Иордания противостоять более именитому Катару, 3 нарушения правил в собственной штрафной площадке — это много. А для финала тем более. Все 3 пенальти уверенно реализовал Афиф.

Катар получает второй Кубок Азии в истории, а Иордания может радоваться первым финалом этого турнира.

Финал Кубка Азии

10.02.2024. Катар, город Лусаил. Стадион "Лусаил Айконик".

Иордания — Катар 1:3

Голы: Аль-Наймат, 67 — Афиф 22 (пенальти), 72 (пенальти), 90+4 (пенальти)

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