Следить

Футбол

Кубок Азии-2023. Иордания — Катар 1:3. Видео голов и обзор матча

Хет-трик с пенальти заказывали?

Фото: Qatar Football Association

    • Кубок Азии-2023 завершился. Хозяева турнира катарцы сумели защитить трофей, победив в финале сенсационную Иорданию (1:3).

    Матч выдался зрелищным по динамике и моментам. Команды мчались в атаку, заставляя зрителей постоянно держать взгляд на происходящем на поле. Как бы ни старалась Иордания противостоять более именитому Катару, 3 нарушения правил в собственной штрафной площадке — это много. А для финала тем более. Все 3 пенальти уверенно реализовал Афиф.

    Катар получает второй Кубок Азии в истории, а Иордания может радоваться первым финалом этого турнира.

    Финал Кубка Азии

    10.02.2024. Катар, город Лусаил. Стадион "Лусаил Айконик".

    Иордания — Катар 1:3

    Голы: Аль-Наймат, 67 — Афиф 22 (пенальти), 72 (пенальти), 90+4 (пенальти)

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    Пятерым канадским хоккеистам грозит по 25 лет тюрьмы по делу об изнасиловании

    Бокс

    Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»

    Баскетбол

    БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

    Футбол

    Египет уволил главного тренера после провала на Кубке Африки

    Баскетбол

    Матчі тижня в Суперлізі: крутий даблхедер у Южному (так!) – битви за місце в топ-четвірці та зоні плей-оф

    Бокс

    Теофимо ЛОПЕС: «Знаю, что нужно для победы, Я умру на ринге, если придется»

    Футбол

    Лион минимально переиграл Лилль: результаты 1/8 Кубка Франции

    Баскетбол

    На Матчі зірок у Індіанаполісі ми побачимо відразу декілька дизайнів паркетів. Розповідаємо, як це стало можливим

    Бокс

    ВИДЕО. Реакция Усика на травму Фьюри и перенос боя

    Теннис

    Кордова. Мунар победил первого сеяного, Этчеверри в двух сетах выиграл свой стартовый матч

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол