Футбол
Кубок Азии-2023. Иордания — Катар 1:3. Видео голов и обзор матча
Хет-трик с пенальти заказывали?
Фото: Qatar Football Association
Кубок Азии-2023 завершился. Хозяева турнира катарцы сумели защитить трофей, победив в финале сенсационную Иорданию (1:3).
Матч выдался зрелищным по динамике и моментам. Команды мчались в атаку, заставляя зрителей постоянно держать взгляд на происходящем на поле. Как бы ни старалась Иордания противостоять более именитому Катару, 3 нарушения правил в собственной штрафной площадке — это много. А для финала тем более. Все 3 пенальти уверенно реализовал Афиф.
Катар получает второй Кубок Азии в истории, а Иордания может радоваться первым финалом этого турнира.
Финал Кубка Азии
10.02.2024. Катар, город Лусаил. Стадион "Лусаил Айконик".
Иордания — Катар 1:3
Голы: Аль-Наймат, 67 — Афиф 22 (пенальти), 72 (пенальти), 90+4 (пенальти)