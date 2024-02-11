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Кучеров увеличил отрыв от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ до 4 очков

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:2).

30-летний россиянин продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона-2023/24, теперь у него 89 (33+56) очков в 52 матчах.

Кучеров увеличил отрыв от своего ближайшего преследователя, форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона, до 4 очков. 28-летний канадец не отличился результативными действиями в игре против «Флориды» (0:4), у него 85 (32+53) очка в 53 встречах.

Третье место в списке бомбардиров занимает нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, набравший 75 (33+42) очков в 52 матчах.

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