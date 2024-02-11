Лига 1. ПСЖ — Лилль 3:1. Справились и без Мбаппе

Уверенная победа парижан перед еврокубками

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Лига 1. 21-й тур

Париж. Парк де Пренс

Арбитр: Франсуа Летексье

"ПСЖ" — "Лилль" 3:1

Голы: Рамуш 10, Александру 17(авг), Коло Муани 80 — Языджи 6

"ПСЖ": Навас — Мукиале, Перейра, Бералдо, Эрнандес(Хакими) — Дембеле(Барколя), Угарте, Руис(Витинья), Асенсио — Коло Муани, Рамуш(Заир-Эмери)

"Лилль": Шевалье — Тиагу Сантуш, Йоро, Александру, Исмаили — Бенталеб, Андре(Дэвид) — Жегрова(Уна), Гомес, Гудмундссон(Кабелла) — Языджи(Геральдссон)

Предупреждения: Угарте, Мукиале — Андре, Исмаили, Фонсека, Александру

Луис Энрике провел небольшую ротацию в основном составе, на этой неделе парижане обыграли "Брест" в Кубке Франции 3:1, а уже в среду для "ПСЖ" стартует 1/8 финала Лиги чемпионов. В основе вышел и Кейлор Навас для которого это был первый матч в этом сезоне Лиги 1, на правом фланге защиты появился Мукиале, выше расположился Дембеле, в нападении играл дуэт Коло Муани — Рамуш, поскольку Мбаппе получил небольшое повреждение и остался на скамейке запасных.

"Доги" смогли шокировать Парк де Пренс уже на пятой минуте игры быстрым голом — Тиагу Сантушу удался хороший проход по правому флангу, португалец обыграл Бералдо и прострелил в штрафную, где Языджи смог сориентироваться первым и расстрелять Наваса.

Однако чемпионы ответили очень быстро, для того, чтобы забить два гола им понадобилось чуть больше 10 минут и две ошибки центрального защитника "догов" Александру. Сперва бразильца запрессинговали Дембеле с Руисом, отобрали мяч и Усман ассистировал Рамушу, а через несколько минут защитник срезал мяч в собственные ворота после прострела Руиса. Семнадцать минут игры и три гола, все что летело в створ ворот — залетало.

Далее игра ощутимо успокоилась, парижане больше владели инициативой и активнее были в нападении по сравнению с подопечными Фонсеки, "доги" не давали хозяевам возможности контролировать мяч больше игрового времени, но довольно долго играли беззубо на половине поля соперника.

С течением времени преимущество хозяев только усиливалось, моменты у ворот Шевалье возникали все чаще, молодой французский голкипер отводил опасность сколько ему хватало умения, однако длинная скамейка запасных Энрике сделала свое дело, испанский наставник во втором тайме провел ряд замен, на поле, в частности, появился и Барколя, который был одним из самых заметных в концовке матча в составе хозяев, Брэдли активно подключался к атакам, в одном из таких подключений Барколя на скорости оторвался от соперников и прострелил на Коло Муани, которому оставалось лишь подставить ногу, форвард увеличил преимущество "ПСЖ".

"Лилль" в концовке начал включаться и мог отыграть по крайней мере один гол, однако подопечным Фонсеки не повезло реализовать одни из немногих возможностей в этом матче. Парижане превосходили по игре своего соперника и не почувствовали сильного сопротивления от 4 команды Лиги, одерживают уверенную победу без своего лидера и могут спокойно готовиться к матчу с "Сосьедадом" в Лиге чемпионов.

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